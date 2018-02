Bei Olympia deklassiert: Wütender US-Coach verweigert Russen Handschlag

Der Trainer der US-Eishockeymannschaft, Tony Granato, verweigerte seinem russischen Kollegen, Oleg Snarok, nach der bitteren Niederlage des US-Teams am Samstag den Händedruck. Das schreibt „The New York Post“.

In einem Olympia-Vorrundenspiel im südkoreanischen Pyeongchang siegte Russland mit vier zu null. Zwei Minuten vor dem Spielende bekam der amerikanische Verteidiger Matt Gilroy Platzverweis. Dabei schickte Snarok eine Sturmreihe ins Spiel, der der Flügelspieler Ilja Kowaltschuk angehörte.

„Stell sie weiter aufs Eis, stell sie weiter aufs Eis!“ soll Granato laut dem Analytiker vom NBC-Sender, Pierre McGuire, geschrien haben.

Demzufolge ist der US-Trainer „wütend“ gewesen, weil es keine Zweifel über den Ausgang des Spiels mehr gegeben hat.

„Mir hat das nicht gefallen. Es stand vier zu null“, sagte Granato später vor der Presse.

Russland zog als erstes Team ins Viertelfinale ein. Die Sbornaja sicherte sich damit Platz eins in der Gruppe B und den direkten Einzug in die Runde der letzten Acht.

Das Internationale Olympische Komitee hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Saubere russische Athleten dürfen zwar in Pyeongchang starten, doch nur unter neutraler Flagge.

