Olympia: Russischer Freestyler holt Bronze

Der russische Freestyle-Skifahrer Ilja Burow hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Bronze in Trickskifahren gewonnen.

Der Freestyler bekam für seinen Auftritt in der dritten Finalrunde 122,17 Punkte. Der Ukrainer Alexander Abramenko siegte mit 128,51 Punkten. Platz zwei ging an den Chinesen Zongyang Jia (128,05). Deutsche waren nicht am Start.

© Sputnik/ Wladimir Astapkowitsch Russische Skilangläufer holen Olympia-Silber in Staffel

Ein weiterer Russe, Pawel Krotow, landete auf dem vierten Platz (103,17).

Burows Bronze ist die elfte für die russische Olympiamannschaft in Pyeongchang. Der Sportler ist außerdem der zweite Russe, der eine olympische Medaille in Trickskifahren gewann.

© Sputnik/ Ramil Sitdikow Olympia 2018: Freestyle-Skifahrer Zongyang Jia (l.), Alexander Abramenko und Ilja Burow (r.)

Das Internationale Olympische Komitee hatte im Dezember 2017 Dopingmissbrauch in Russland als erwiesen eingestuft und die russische Nationalmannschaft von den Winterspielen 2018 in Südkorea ausgeschlossen. Die wenigen russischen Athleten, die in Pyeongchang starten dürfen, treten unter neutraler Flagge an.

