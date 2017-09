Auf der dunklen Seite der Macht: Bayerns Polizei im Darth-Wader-Look

Der Innenminister Joachim Herrmann demonstrierte neulich die brandneue Schutzausrüstung der Klasse 4, die im kommenden Jahr in jedem Streifenwagen der bayrischen Polizei für den Ernstfall vorhanden sein wird.

Bayern Polizei VS. Lord Helmchen… Bavaria Police VS. Dark Helmet (Spaceballs)….lol https://t.co/q71wYfulUa pic.twitter.com/MVsRj2FxJ8 — TiLMENDOMiNATiON (@TiLMEN) 25 ноября 2015

Natürlich hat der Schutz die oberste Priorität: Die mit Keramik-Verbundplatten bestückten Schutzwesten und ballistischen Helme aus Titan können großkalibrige Kugeln von Sturmgewehren oder anderen gefährlichen Kriegswaffen abgefeuert abwehren.

Okay. Es dauert wirklich nicht mehr lange bis zum neuen #StarWars Film. Das ist der neue Helm der Polizei in Bayern. pic.twitter.com/miKENtIKvS — Ralf Podszus (@RalfPodszus) November 25, 2015

Allerdings erntete das Design dieser neuen Ausrüstung viel Gelächter in den sozialen Netzwerken. Es erinnert nämlich stark an die Star-Wars-Filme und deren Parodie „Spaceballs“ mit dem Hauptantagonisten Lord Helmchen. Im Vorfeld der Premiere des neuen Star-Wars-Films, scherzen einige Nutzer, hätten sich die Entwickler der Ausrüstung so inspirieren lassen.

Neue Taktik bei der Bayrischen Polizei: Terroristen sich totlachen lassen. #ichhabpolizei #lordhelmchen pic.twitter.com/fM0HTZf5A2 — Vermutlich Gaston (@GastonStuttgart) 25 ноября 2015

