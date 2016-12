Berlin: Lkw-Besitzer identifiziert toten Beifahrer

Der Lastkraftwagen gehört einer polnischen Spedition aus der Wojewodschaft Pomorskie (Pommern). Wie ihr Eigentümer Ariel Zurawski mitteilte, sei der LKW aus Italien gekommen, der Fahrer – sein Cousin – habe auf das Abladen gewartet, sei aber am Montag nicht mehr erreichbar gewesen. Bei dem letzten Telefonat habe er mitgeteilt, er befinde sich in einem Berliner Stadtbezirk mit vornehmlich muslimischer Bevölkerung.

„Der Eigentümer der Spedition hat auf dem ihm von der Polizei vorgelegten Foto seinen Mitarbeiter erkannt“, so die Agentur PAP.

Wie Zurawski ebenfalls angab, sei das Fahrzeug mit GPS ausgerüstet. „Um 15.45 Uhr war per GPS irgendeine Bewegung zu sehen. Das Auto wurde angelassen, es fuhr hin und her. Als würde jener, der es lenkt, das Fahren üben. Das Fahrzeug stand in Berlin vor der Firma, wo es entladen werden sollte. Später gab es bis 19.40 Uhr keine Bewegung mehr, es stand am selben Ort."

Der LKW war dann gegen 20 Uhr in die Menge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gerast.