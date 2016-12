IS-Helfer online: Angehörige der Orlando-Opfer zerren Facebook & Twitter vor Gericht

In ihrer Klage wird demnach hervorgehoben, dass die Netzwerke den IS mit Accounts versorgt hätten, die die Terrororganisation für das Verbreiten extremistischer Propaganda, das Sammeln finanzieller Mittel sowie die Anwerbung neuer Mitglieder nutzen könnte.

Ohne die Hilfe dieser Internet-Ressourcen wäre der IS nicht zu einer der weltweit gefährlichsten Terrororganisationen geworden, heißt es in dem Dokument. Twitter, Facebook und Google enthielten sich offenbar bislang jeglicher Kommentare dazu.

In der Nacht zum 12. Juni 2016 waren bei einer Schießerei in einem Gay-Club in der Stadt Orlando im US-Bundesstaat Florida 49 Menschen ums Leben gekommen, 53 weitere wurden verletzt. Der Täter Omar Mateen, ein 29-jähriger US-Bürger mit afghanischen Wurzeln, wurde von der Polizei erschossen. Dies war die opferreichste Schießerei in der US-Geschichte.