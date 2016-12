Anadolu Agency Moskau: Wem der Mord am russischen Botschafter nutzt

Der Tu-154-Jet war am Dienstag gegen 20.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ) in Wnukowo gelandet. Die Außenminister begaben sich an Bord des Flugzeugs, mit dem auch die Witwe sowie die Mutter von Andrej Karlow in Moskau eingetroffen waren.

Lawrow und Çavuşoğlu geleiteten beide trauernden Frauen die Treppen hinunter. Zu den Klängen des Trauermarsches folgten die beiden Minister dem Sarg des Botschafters gemeinsam mit den Hinterbliebenen durch die Soldaten-Reihen der Ehrenkompanie.

© AP Photo/ Burhan Ozbilici Anschlag auf russischen Botschafter in Ankara – neues VIDEO

Vor dem Terminal wurde der Sarg dann noch einmal aufgebettet. Hier konnten sich Mutter und Witwe noch einmal von Karlow verabschieden. Dann wurde der Sarg mit der sterblichen Hülle des russischen Diplomaten nach Moskau gefahren.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ist am Montagabend bei der Eröffnung der Fotoausstellung „Russland, wie es die Türken sehen“ in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Der Täter war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von anderen Sicherheitskräften getötet.