Laut "Spiegel-Online" soll es sich bei dem bereits dritten Verdächtigen um einen tunesischen Staatsbürger namens Anis A. handeln. Er soll 1992 in Tataouine geboren sein. Die "Bild"-Zeitung spricht von einem 21-jährigen Islamisten aus Tunesien.

Laut der Allgemeinen Zeitung Mainz handelt es sich um den 21-jährigen Ahmed A.; der Mann sei der Polizei noch unter drei weiteren Identitäten bekannt. Die im Lkw gefundenen Dokumente zur Duldung sollen im Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden sein.

Zuvor war berichtet worden, dass es am frühen Mittwochmorgen eine weitere Festnahme gegeben habe. Doch auch dieser Verdächtige musste letztlich freigelassen werden. Am Dienstag war bereits der erste Verdächtige, angeblich ein Flüchtling aus Pakistan, gemeldet im Asylcamp Tempelhof, auf freien Fuß gesetzt worden.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Mittlerweile bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh) zu der Tat. Der Täter gilt als bewaffnet und ist noch immer flüchtig.