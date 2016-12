„Wir sind es den Betroffenen und der ganzen Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren“, so der CSU-Chef am Dienstag. Auf Twitter erntete er dafür nicht nur Lob.

@_kraftsebastian #Seehofer will mit den Opfern Propaganda für seine gesetzwidrige Obergrenze machen. Geschmackloser geht's wohl nicht! — TomE (@Elliott_144) 20. Dezember 2016

Was Seehofer und AfD unterscheidet. pic.twitter.com/yfxIosDCMx — Thomas Nowag (@Dagobert95) 20. Dezember 2016

Was machen Seehofer und die besorgten Bürger eigentlich,wenn es in Berlin kein Flüchtling/Asylbewerber/Moslem war?Das frag ich mich wirklich — Michael Fischer (@der_fisch001) 21. Dezember 2016

@CSU Herr Seehofer, schon mal überlegt mit Sinn und Verstand in der Versenkung zu verschwinden? — freddevil (@freddevili) 21. Dezember 2016

​Die Bundestags-Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer bezeichnete beispielsweise Seehofers Aussage für einen Ministerpräsidenten als „unverantwortlich“: „Mit solchen Äußerungen, die Angst und Ablehnung schüren, befindet Seehofer sich in meinen Augen auf demokratischen Abwegen“, schreibt die Kommunalpolitikerin.

Seehofer lässt jedes besonnene Maß vermissen. Und er stellt seine Forderungen wohl überlegt, klar und in voller Absicht…. Posted by Beate Walter-Rosenheimer on Mittwoch, 21. Dezember 2016

Viele User äußerten jedoch auch ihre Zustimmung:

#Seehofer

Trauern und nach Lösungen suchen ist kein Wiederspruch! — Piet Leidreiter MdBB (@PietLeidreiter) 21. Dezember 2016

@NorgePrivacy @ntvde Die Forderung von Seehofer ist seit einem Jahr berechtigt. Als er das forderte, galt der Flüchtling noch als Täter — Selbst Dreher (@Selbst_dreher) 21. Dezember 2016

@welt Seehofer wird ein Bisschen wach und ist auf guten Wege. Vielleicht verstehen es die Bayern. Grenzen zu. Islam, nein danke — MadMax (@MadMax131) 21. Dezember 2016

​​Unterstützung kommt auch von CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Im ZDF sagte er, das Volk erwarte eine „starke Staatsgewalt“. Zuwanderung und Sicherheit müsse man „in Verbindung bringen“.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Mittlerweile bekannte sich der IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) zu der Tat. Der Täter gilt als bewaffnet und ist noch immer flüchtig.

