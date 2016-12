Neues über den mutmaßlichen Attentäter von Berliner Weihnachtsmarkt

Nach Angaben von RP Online besitzt Anis A. anscheinend gleich mehrere Pässe und insgesamt mehr als zehn Namen. Der gesuchte Attentäter könnte zwischen 21 und 23 Jahre alt sein. Er stammt aus der tunesischen Stadt Tataouine. Seine Duldungspapiere wurden im nordrhein-westfälischen Kleve ausgestellt.

Im August war er bereits einmal festgenommen worden, die Polizei ließ ihn jedoch frei.

Er habe sich unter anderem in Berlin und Dresden aufgehalten und Kontakte zum Netzwerk des Islamisten Abu Walaa gehabt. Letztere wurde vor kurzem verhaftet und galt als „Nummer 1 des IS in Deutschland“. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ soll der mutmaßliche Attentäter auch bei einem Komplizen Abu Wallaas, einem Boban S., in Dortmund gewohnt haben, der ebenfalls bereits festgenommen worden war. S. soll sich zur Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) bekannt und versucht haben, neue Anhänger für den bewaffneten Dschihad zu organisieren.

Laut „Rheinischer Post“ soll sich Anis A. in Kleve als Ägypter ausgegeben habe. Dem Bericht zufolge war er den Behörden als „Problemfall“ bekannt.

"Spiegel Online" berichtet auf Grundlage „vertraulicher Papiere“, dass Anis A. sogar in Abschiebehaft gesessen habe. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Ravensburg soll er Ende Juli des laufenden Jahres in die örtliche Justizvollzugsanstalt überstellt worden sein.

Nach rbb-Informationen geht die Polizei weiter davon aus, dass Anis A. verletzt sei. Deswegen würden alle Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg durchsucht. Gleichzeitig waren „unmittelbar bevorstehende“ umfangreiche Polizeimaßnahmen in NRW angekündigt worden.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Mittlerweile bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh) zu der Tat. Der Täter gilt als bewaffnet und ist noch immer flüchtig.