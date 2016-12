Botschafter-Mord in Ankara: Polizei verhaftet Familie des Schützen

© REUTERS/ Charles Mostoller Ankara beschuldigt Gülen des Botschafter-Mordes

Somit stieg die Anzahl der Festgenommen auf 13. Sechs wurden in der westtürkischen Provinz Aydın, der Heimatstadt des Attentäters, weitere sechs Tatverdächtige in der westtürkischen Metropole Izmir aufgegriffen. Zudem ist in Ankara Altintas' Mitbewohner, ein Rechtsanwalt, inhaftiert worden.

Zuvor war berichtet worden, dass auch Eltern, Schwester, Onkel sowie weitere Verwandte des Terroristen abgeführt worden seien.

