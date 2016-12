Die Polizei fahndet bundesweit nach dem mutmaßlichen Terroristen Anis A., dessen Duldungspapiere im als tödliche Waffe missbrauchten Lkw gefunden worden waren, offenbar unter dem Fahrersitz.

© Sputnik/ Zachari Schoirer Neues über den mutmaßlichen Attentäter von Berliner Weihnachtsmarkt

Die Polizei geht davon aus, dass der zwischen 21 und 23 Jahren alte Tunesier Anis A. verletzt sei. Deswegen würden alle Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg durchsucht. Gleichzeitig waren „unmittelbar bevorstehende“ umfangreiche Polizeimaßnahmen in NRW angekündigt worden.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Mittlerweile bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh) zu der Tat. Der Täter gilt als bewaffnet und ist noch immer flüchtig.