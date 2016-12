„Putin hat immer einen Plan“: Dolph Lundgren denkt an Umzug nach Russland

Der Schauspieler teilte im Interview mit, er sei enttäuscht vom Verlauf der US-Wahlkampagne. Lundgren äußerte dabei die Meinung, dass der designierte US-Präsident Donald Trump ein unreifer Politiker sei. Dabei schließt er nicht aus, dass er unter bestimmten Bedingungen auch über eine russische Bürgerschaft nachdenken könne.

„Wenn es in den USA schlimmer wird, denke ich über einen Umzug nach“, so Lundgren.

Außerdem äußerte sich der Schauspieler über die Führungseigenschaften des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Vergleich zu den US-Präsidentschaftskandidaten:

„Ich bin natürlich kein Experte im Bereich Politik, aber Ihr Präsident Wladimir Putin ist konzentriert und ruhig. Er ist ein reifer Politiker, der immer einen Plan hat.“

Der Schauspieler hatte am vergangenen Wochenende das Festival WG Fest 2016 in Moskau besucht.

Dolph Lundgren, 1957 geboren, ist ein schwedischer Schauspieler und Regisseur von Actionfilmen. Er spielte in Filmen wie „Rocky“ (1985), „The Punisher“ (1989), „Showdown in Little Tokyo“ (1991) und „Universal Soldier“ (1992).