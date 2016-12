Vormarsch auf Al-Bab: Türkische Armee vernichtet über hundert IS-Kämpfer

Bei der Offensive sollen demnach auch 14 türkische Soldaten ums Leben gekommen und 33 weitere verletzt worden sein.

Am 21. Dezember war berichtet worden, dass die türkischen Militärkräfte drei Personen verloren hätten. Gleichzeitig sei es der FSA mit Hilfe der türkischen Artillerie und Luftwaffe gelungen, eine strategisch wichtige Straße, die Al-Bab mit der syrischen Metropole Aleppo verbindet, unter ihre Kontrolle zu bringen.

Die Armee der Türkei hatte am 24. August ihre Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet. Zusammen mit Kräften der syrischen Opposition hat sie die nordsyrische Grenzstadt Dscharabulus eingenommen und setzt ihre Offensive in südwestliche Richtung fort. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht es um die „Säuberung“ eines 5.000 Quadratkilometer großen Territoriums von den Terroristen, um dort eine Sicherheitszone für die Flüchtlingsrückkehr einzurichten. Damaskus verurteilte indes Ankaras Aktivitäten und stufte den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien als Verletzung der Souveränität des Landes ein.