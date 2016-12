Nach Anschlag in Berlin: Brite sammelt Geld für Familie des getöteten Lkw-Fahrers

„Ich habe Lukasz zwar nicht gekannt, aber die Geschichte seines verfrühten Todes hat mich schockiert und angewidert, und ich kann mir kaum vorstellen, wie sich seine Familie in dieser schrecklichen Zeit fühlt“, schreibt der Truck-Fahrer auf der Webseite gofundme.com.

Die Aktion hat bereits mehr als 37.000 Pfund, umgerechnet etwa 43.000 Euro, gesammelt, es gehen weiter Spenden ein.

Urban war nach dem blutigen Anschlag am späten Montagabend in Berlin tot im Führerhaus des Lkws von der Polizei aufgefunden worden. Er sollte ursprünglich Stahlkonstruktionen von Italien nach Deutschland bringen, diese in Berlin entladen und am nächsten Abend schon wieder bei seiner Familie in Polen sein. Er hat Medienberichten zufolge eine Frau und einen 17-jährigen Sohn.

Zum Zeitpunkt des Anschlags war Urban nach Informationen der Bild-Zeitung noch am Leben und soll sich mit dem Attentäter einen Kampf geliefert haben. Dafür würden Stichwunden am Körper des Polen sprechen. Urban soll dem Attentäter ins Lenkrad gegriffen und so möglicherweise sogar weitere Todesopfer verhindert haben. Daraufhin soll der Täter Urban erschossen haben und geflüchtet sein.

Wie sich später herausstellte, war Urban ein Cousin des Eigentürmers der polnischen Spedition. Im Gespräch mit dem TV-Sender TVN 24 beteuerte Zurawski die Unschuld seines Verwandten und bezeichnete ihn als gewissenhaften Menschen.