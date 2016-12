Wie sich Mossuler Frauen gegen den IS verbünden

Ein Historiker aus Mossul half demnach bei der Gründung der Frauenorganisation und wirbt bis heute via Facebook für sie. Zu dem Frauenteam gehören Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen und viele tapfere Frauen. Zwei von ihnen sollen beispielweise in ein Flüchtlingslager eingedrungen sein, um sich über die Lebensbedingungen der vor den Terroristen Geflohenen zu erkundigen.

Im Ergebnis übergaben sie dann Lebensmittel und Medikamente an diese Zeltlager. Die Frauen arbeiteten unter der ständigen Gefahr, von den Kämpfern der Terrormiliz Daesh (IS, auch Islamischer Staat) entdeckt zu werden, die brutal jeden vorgehen würden, der sich gegen ihre Macht stelle.

Viele Frauen dieser Organisationen kämpfen vor Ort gegen die IS-Terroristen, einige agieren auch aus der Ferne. Die Pressesprecherin des Frauenteams, Nada Usef, beispielsweise lebt in Norwegen, wo sie gleichzeitig als Dolmetscherin eines Lehrers in der Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen tätig ist.

Sie führt die neun Hauptziele der Organisation an:



1. Jede Frau der Gruppe erfüllt ihre Aufgabe und bemüht sich so, als würde sie allein gegen das Böse kämpfen und keine Angst davor haben.

2. Das Team beleuchtet die Lage der Mossuler Frauen in den von der Terrormiliz Daesh kontrollierten Bezirken sowie Flüchtlingslagern, in denen viele unter Kälte, Essen- und Medikamentenmangel sowie Überfüllung leiden.

3. Die Mitglieder sollen das Thema der zukünftigen Rolle der Mossuler Frauen im weiteren Leben der Stadt nach einem möglichen IS-Abzug erörtern.

4. Die Lage in Mossul soll aus Frauensicht erzählt werden.

5. Die Frauen sollen beim Aufbau der Balance zwischen Arbeit und Privatleben, zwischen Vernunft und Emotionen helfen.

6. Jede Frau soll die Möglichkeit bekommen, sich am politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu beteiligen, ohne auf islamische Prinzipien zu verzichten.

7. Das Team hilft jeder Frau, erfolgreich zu werden.

8. Aktive Frauen Mossuls sollen gesucht werden.

9. Die Mitglieder sollen Vorschläge machen, um Verstößen entgegenzuwirken.

Nach der Eroberung der Stadt Mossul hatten die Terroristen strenge Regeln für Frauen eingeführt. Sie müssen nun unbedingt immer Kopftuch tragen. Es gibt dabei zahlreiche Einschränkungen ihrer Tätigkeit und Freiheit. Viele Schulen und Universitäten wurden geschlossen.