Russland-Iran-Türkei-Treffen: Iranischer Bodyguard beobachtete türkischen Kollegen

So soll der Leibwächter des iranischen Ministers seinen nebenstehenden türkischen Kollegen im Auge behalten haben. Der Wächter des russischen Ministers hat indes die Situation vor der Tür zum Verhandlungssaal kontrolliert.

© Sputnik/ Sergei Guneev Mord an Botschafter in Ankara ist Angriff auf Russland – Kreml

Am 20. Dezember in Moskau war der russische Außenminister Sergej Lawrow mit seinen Amtskollegen aus der Türkei und dem Iran, Mevlüt Cavusoglu und Mohammed Dschawad Sarif, zusammengekommen.

Andrej Karlow war am Montag in Ankara vor laufenden Kameras erschossen worden, als er bei der Einweihung einer Fotoausstellung eine Ansprache hielt. Der Angreifer war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von Sicherheitskräften getötet. In den Folgetagen wurden in der Türkei Medienberichten zufolge 13 Verdächtige gefasst.