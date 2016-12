Anis Amri: Polizei durchsucht Reisebus am Heilbronner Hauptbahnhof

Die Bundesanwaltschaft will sich derweil um 18 Uhr zum aktuellen Stand der Ermittlungen äußern.

© REUTERS/ Fabrizio Bensch Terrorverdächtiger Tunesier: Amri bot sich offenbar als Selbstmordattentäter an

Seit Mittwochabend ist der im Zusammenhang mit dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt von Montagabend hochgradig tatverdächtige Tunesier Anis Amri europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Tunesier Anis Amri, nach unterschiedlichen Angaben zwischen 21 und 24 Jahren alt, ist 2012 zunächst nach Italien, dann 2015 nach Deutschland eingereist. Im April 2016 soll er Asyl beantragt haben. Obwohl er sich zumeist in Berlin aufhielt, wurde sein Fall im nordrhein-westfälischen Kleve bearbeitet. Die am Dienstag im Fahrerhaus des Lkw aufgefundenen Duldungspapiere bestätigen das. Eigentlich sollte er seit mindestens einem halben Jahr abgeschoben worden sein.

Amri gilt als brandgefährlicher Gefährder. Er könnte Mitglied eines großes Islamisten -Netzwerks sein: Er soll Kontakte zum Umfeld des Salafisten-Predigers Abu Walaa unterhalten. Letztere wurde vor kurzem verhaftet und galt als „Nummer 1 des IS in Deutschland“. Laut der „Süddeutschen Zeitung“ soll der mutmaßliche Attentäter auch bei einem Komplizen Abu Wallaas, einem Boban S., in Dortmund gewohnt haben, der ebenfalls bereits festgenommen worden war. S. soll sich zur Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) bekannt und versucht haben, neue Anhänger für den bewaffneten Dschihad zu organisieren.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu der Tat bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh).