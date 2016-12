© Sputnik/ Sergei Guneev Mord an Botschafter in Ankara ist Angriff auf Russland – Kreml

„Wir waren einst bereits mit einer solchen Situation im Kaukasus konfrontiert“, sagte Umahanow in der Sitzung des Föderationsrates. „Es kann sein, dass diese Information auch nicht der Wahrheit entspricht. Aber ich schlage vor, einen Protokoll-Auftrag an das Internationale und das Verteidigungskomitee zu erteilen, damit sie unsere Vorschläge zur Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen an unseren diplomatischen Vertretungen, für deren Mitarbeiter und Familienmitglieder vorbereiten.“

In Bezug auf den Mord an Karlow tauchte inzwischen ein neues Detail auf. Die Verantwortung für das Attentat übernahm die Terrororganisation Dscheisch al-Fath.

usslands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow , war am Montagabend bei der Eröffnung einer Fotoausstellung in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Russlands Außenministerium stufte das Geschehen als Terroranschlag ein. Präsident Wladimir Putin bezeichnete es als eine Provokation zur Untergrabung der Normalisierung der russisch-türkischen Beziehungen und des Friedensprozesses in Syrien.

Putin war mit dem Toten persönlich bekannt. Der Staatschef drückte den Angehörigen und Nächsten des russischen Botschafters in der Türkei sein Beileid aus und erteilte den Auftrag, den Diplomaten für eine Staatsauszeichnung vorzuschlagen.