Terroranschläge zu Weihnachten in Australien vereitelt

Mehrere Verdächtige wurden demnach am frühen Freitagmorgen verhaftet, nachdem Spezialeinsatzkräfte mehrere Wohnhäuser im nördlichen Melbourne durchsucht hatten. Die mutmaßlichen Terroristen sollen Anschläge am Hauptbahnhof der Stadt, der St.-Pauls-Kathedrale sowie am Föderations-Platz geplant haben.

Laut dem Portal „9news“ wurden insgesamt fünf Personen verhaftet, vier von ihnen sind junge Australier sowie ein Ägypter. Sie befanden sich, wie Polizeichef Graham Ashton sagte, unter dem Einfluss der Terrormiliz Daesh (IS, auch Islamischer Staat). Bei den geplanten Attentaten sollten Sprengstoff sowie Schusswaffen genutzt werden, hieß es.