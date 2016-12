Bundespolizei intensiviert Grenzkontrollen zu Belgien und Niederlanden

Anlass für die Verschärfung ist die europaweite Fahndung nach dem Terrorverdächtigen des Lkw-Anschlags in Berlin, Anis Amri

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu der Tat bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh). Amri gilt als brandgefährlicher Gefährder.