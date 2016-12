Fingerabdrücke bestätigen Tod Amris - VIDEO

Inzwischen hat auch italienischer Innenminister Marco Minniti den Tod von Anis Amri bestätig.

© AP Photo/ Daniele Bennati Vorbild für die Bundespolizei: Terrorverdächtigen Amri erschoss italienischer Jung-Polizist

Zuvor war berichtet worden, dass der Terrorverdächtige Anis Amri in Mailand bei einer Schießerei erschossen worden war. Dies hatte die Nachrichtenagentur Reuters gemeldet. Die italienische Agentur Ansa bestätigte diese Information. Die Bundesanwaltschaft hatte laut dem Sprecher daraufhin Kontakt mit italienischen Behörden aufgenommen.

Seit Mittwochabend war der im Zusammenhang mit dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt von Montagabend hochgradig tatverdächtige Tunesier Anis Amri europaweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu der Tat bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh).