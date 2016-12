Marokko warnte BND vor Amri - Medien

© AP Photo/ Daniele Bennati Italien bestätigt Tod des gesuchten Terrorverdächtigen Anis Amri

Deutschland soll demnach bereits seit Monaten von der Gefahr durch Amri gewusst haben.

Marokko leitete demnach zwei Warnungen an den Bundesnachrichtendienst weiter: am 19. September und am 11. Oktober 2016. Dabei ging es darum, dass der Tunesier einen Terroranschlag plane.

Zuerst hatte laut der „Welt“ der investigativ arbeitende Journalist Nicolas Beau am 22. September auf der Website „Mondafrique.com“ über die Warnungen berichtet.

Bei der Todesfahrt eines Lastwagens auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz, direkt an der berühmten Gedächtniskirche und unweit des Kurfürstendamms, wurden am Montagabend zwölf Menschen getötet. 48 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. 24 Personen konnten das Krankenhaus mittlerweile verlassen. Zu der Tat bekannte sich der IS (Islamischer Staat, auch Daesh).