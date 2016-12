Vorsicht Weihnachten: Marzipan kann tödlich sein

© Flickr/ Aurelien Guichard Vergiftete Marzipanherzen für Kieler Schüler – LKA ermittelt

An der Spitze des Rankings der gefährlichsten Lebensmittel liegt Marzipan — eine Süßware aus gemahlenen Mandeln und Zucker. Weil Mandeln Amygdalin enthalten, verwandelt sich der Stoff im Darm in einen Giftstoff – Zyanwasserstoff. Doch so dramatisch ist der Konsum von Marzipan nun auch wieder nicht – zumindest nicht in Maßen, denn man müsste schon mehr als 35 Kilogramm Marzipan essen, um sich in Lebensgefahr zu begeben.

Auf Platz zwei steht Muskatnuss. Überhöhter Konsum von Muskatnuss kann zu schwerwiegenden Folgen führen – Tachykardie, Bewusstseinsverlust, Schwindelgefühle, Übelkeit und sogar Sehverlust – das sind nur einige Nebenwirkungen. Die Muskatnuss enthält den Wirkstoff Myristicin, der zu Rauschzuständen wie beim Konsum von Amphetaminen führen kann. Zu negativen Folgen kann eine Portion von anderthalb Kernen der Nuss führen.

Auf den dritten Platz schaffte es die Mistel, die Phoratoxin enthält. Dieser Wirkstoff löst Gefäßprobleme aus. Darüber hinaus wurde der Weihnachtsstern als nicht sehr nützlich bezeichnet – allerdings wird der nur zu Dekorationszwecken eingesetzt.