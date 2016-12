Familie von verbranntem türkischem Soldaten will nicht an seinen Tod glauben

Seine Frau und Kinder (Sefter Taş hatte fünf Geschwister — Anm. d. Red.) haben einen Nervenzusammenbruch erlitten, als sie die fürchterliche Nachricht gehört haben, sagte Aydın Taş. „Wir erfuhren, dass dieses Vıdeo aufgetaucht war, mehrere Nachbarn kamen zu uns und erzählten uns darüber, jedoch wollen wir nicht glauben, dass es wahr ist. Wir glauben daran, dass unser Sohn lebt, und wir beten für ihn. Wir kamen zu einer Polizeistation, um die Details zu klären, wir wollen die Vertreter der Polizei sprechen. Bislang hat man uns keine amtlichen Informationen mitgeteilt. "

Screenshot aus dem von der Terrorgruppierung "Islamischer Staat" veröffentlichen Video IS verbrennt türkische Soldaten bei lebendigem Leibe

Wie der Abgeordnete der Demokratischen Partei der Völker Mehmet Emin Adıyaman der Nachrichtenagentur Sputnik mitteilte, hatte er zuvor aufgrund von Sputnik-Informationen eine schriftliche Anfrage an das türkische Parlament gerichtet, um die Situation mit der Rettungsoperation des Soldaten Sefter Taş zu klären. Außerdem habe er dreimal diese Frage im Parlament mündlich behandelt und sei in einer Parlamentssizung mit dieser Frage aufgetreten. Allerdings habe er keine Antwort auf seine Fragen bekommen, sagte Adıyaman.

Vor 20 Tagen habe er den Fall des Soldaten Taş mit dem Innenminister und dem Verteidigungsminister besprochen. „Der Innenminister Süleyman Soylu gab mir seine Visitenkarte, sagte, er werde die Arbeit an dieser Frage kontrollieren, und versprach, mich auf dem Laufenden zu halten. Leider geschah das nicht. Er hat mir nichts mitgeteilt.", so Adıyaman. „Trotz aller unserer Bemühungen stoßen wir auf Untätigkeit und Gleichgültigkeit", sagte er abschließend.

Sefter Taş war von IS-Kämpfern am 1. September 2015 an der türkisch-syrischen Grenze nahe der Stadt Kilis gefangengenommen worden.