“Time“ publiziert Artikel von Rada-Abgeordnetem über Poroschenkos Bestechlichkeit

Obwohl der ukrainische Präsident „behauptet, ein Anhänger der Demokratie und ein Freund des Westens zu sein, zeigt das Vorgehen seiner Vertrauten ein ganz anderes Bild“.

„Ich als gewähltes Mitglied des ukrainischen Parlaments war Zeuge dessen, wie tief Poroschenko in Korruption in beispiellosem Ausmaß verwickelt ist“, so Onischtschenko.

© AFP 2016/ TOBIAS SCHWARZ Britische Experten: Poroschenko fördert Korruption in Ukraine

Poroschenko soll Hunderte Millionen US-Dollar stehlen und Schmiergeld für jedes Geschäft verlangen, das mit einem ukrainischen Betrieb zusammenhängt. Wer sich verweigert, diese Zahlungen zu machen, werde ständig verfolgt, so der Abgeordnete.

Nach Onischtschenkos Worten ist er selbst Angriffen ausgesetzt: Nach seiner Äußerung über die Bestechlichkeit Poroschenkos wurde in der Ukraine ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Zum Schluss rief Onischtschenko die „restliche Welt“ auf, nicht die Augen vor den „Verbrechen und Gräueltaten“ der ukrainischen Behörden zu verschließen

© AP Photo/ Markus Schreiber Kiew droht „Times“ wegen belastendem Artikel über Poroschenko – vorerst ergebnislos

Zuvor hatte Onischtschenko mitgeteilt, er habe den USA kompromittierende Daten über Poroschenko überlassen. Er behauptete, im Laufe eines Jahres seine Gespräche mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt mithilfe seiner Armbanduhr aufgezeichnet zu haben. „Ich habe viele belastende Informationen über Poroschenko“, betonte der geflüchtete Parlamentarier.

Im Sommer hatte der ukrainische Generalstaatsanwalt mit einer Anklageschrift ein Verfahren gegen Onischtschenko wegen Korruptionsverdachts eingeleitet. Die Immunität Onischtschenkos ist dabei aufgehoben worden. Ab dem 1. Dezember wird er nun auch vom ukrainischen Sicherheitsdienst SBU verdächtigt, Landesverrat begangen zu haben.