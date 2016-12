Nadeschda Sawtschenko: Die jetzige ukrainische Führung ist kriminell

„Die Macht des jetzigen Präsidenten nimmt zu. Wenn das Volk aber fühlt, dass die jetzige Führung nicht weniger verbrecherisch als die frühere ist, lohnt es sich dann, einen solchen Präsidenten zu stärken? Was wäre, wenn wir Viktor Janukowitsch unterstützt hätten? Hätten wir uns noch zwei Jahre gedulden müssen? Was wird, wenn wir das jetzt dulden?“, so Sawtschenko.

In der ukrainischen Politik war ein Skandal entbrannt, nachdem sich Sawtschenko am 7. Dezember in der weißrussischen Hauptstadt Minsk mit den Leitern der selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk getroffen hatte.

In Kiew wurde ihre Initiative negativ aufgenommen. Viele Politiker und Medien fordern, Sawtschenko, die zuvor als Heldin und „Hoffnung (Nadeschda) der Ukraine“ gepriesen wurde, vor Gericht zu stellen.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Geheime Gespräche mit Donbass? – Kiew verdächtigt Sawtschenko des Staatsverrats

Zudem wurde sie aus der Partei „Batkiwschtschina“ (dt: Vaterland) und aus der PACE-Delegation ausgeschlossen. Sie behielt aber das Abgeordnetenmandat und ist jetzt fraktionslose Parlamentarin.

Die ukrainische Kampfpilotin Nadeschda Sawtschenko hatte 2014 als Mitglied des rechtsextremen Bataillons Aidar gegen die Volksmilizen im Donbass gekämpft. Sie wurde gefangengenommen und von einem russischen Gericht der Beihilfe zur Ermordung von zwei russischen Journalisten schuldig gesprochen. Am 25. Mai 2016 wurde die zu 22 Jahren Haft verurteilte Ukrainerin von Russlands Präsident Waldimir Putin begnadigt; sie kehrte noch am selben Tag nach Kiew zurück.