In dem Video geht der maskierte „IS-Kämpfer“ mit einer schwarzen IS-Flagge in der Hand langsam über die Grenze. Ziel sei es zu zeigen, wie „erbärmlich“ die Grenzkontrolle zwischen den beiden Staaten sei, schreibt der Autor des Videos, der sich selbst Vlad Tepes nennt.

„Wir testen die Grenzkontrolle. Kann ein IS-Terrorist die Grenze unbehelligt passieren?“, schreibt Tepes. In den Aufnahmen erscheint die Grenze völlig unbewacht. „Fühlen Sie sich sicher mit unseren offenen Grenzen?“, fragt der Däne.

Das Video wurde wenige Tage nach dem blutigen Terroranschlag in Berlin veröffentlicht, bei dem ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt raste und ein Dutzend Menschen tötete. Bei dem mutmaßlichen Attentäter handelte es sich um den Tunesier Anis Amri. Die deutschen Behörden sind unter heftige Kritik geraten, da Amri später das Land unbemerkt verlassen konnte. Der Tunesier war am vergangenen Freitag in Mailand von der italienischen Polizei erschossen worden.