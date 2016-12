Tupolew-Absturz: „Doktor Lisa“ offenbar unter den Opfern

Ihr Name steht auf der Passagierliste der verunglückten Maschine, die auf der Webseite des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde.

Laut der Webseite der von Glinka gebildeten Stiftung besteht deren Ziel darin, „Obdachlosen, Sterbenskranken, einsamen alten Menschen und Invaliden, die ihre Wohnung und Existenzgrundlagen verloren haben“, zu helfen.

© Sputnik/ Nina Sotina Tupolew-Katastrophe: Offenbar keine Überlebenden

„Doktor Lisa“ ist für ihre Initiative zur Rettung der Kinder der vom Bürgerkrieg erschütterten ostukrainischen Region Donbass bekannt. Nach der Zuspitzung der Lage in jener Region widmete sich „Doktor Lisa“ in Not geratenen Kindern aus den umkämpften Gebieten. Nach Medienberichten ließ Glinka mindestens 250 Kinder, die medizinischer Versorgung bedurften, aus dem Donbass an sichere Orte verlegen.