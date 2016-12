Kurz vor Weihnachten: Terroranschlag in Großbritannien vereitelt

„Die Polizei hat ein Komplott der Terrormiliz Islamischer Staat aufgedeckt, die eine als Handy maskierte Bombe am Tag vor Weihnachten zur Explosion bringen wollte. Zwei Personen sind im Zusammenhang mit diesem Fall verhaftet worden“, so die Zeitung.

Der Gerichtsbeschluss über ihre Inhaftnahme sei am Heiligen Abend in London ergangen. Die beiden Gefangenen werden einer terroristischen Tätigkeit beschuldigt. Zu dem potentiellen Anschlagsort liegt jedoch keine genaue Information vor.

„Der 35-jährige Flüchtling aus Eritrea Munir Hassan Mohammed wird der Vorbereitung eines Terroranschlags, der IS-Mitgliedschaft, sowie des Besitzes von Instruktionen zur Anfertigung einer Bombe in Form eines Mobiltelefons beschuldigt. Gegen die 32-jährige Rowaida El Hassan werden die gleichen Beschuldigungen, außer der IS-Mitgliedschaft, erhoben“, heißt es in dem Blatt weiter.

© REUTERS/ AAP/Julian Smith Terroranschläge zu Weihnachten in Australien vereitelt

Am 19. Dezember war ein Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Zentrum von Berlin gerast. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, 48 wurden verletzt. Die deutschen Behörden stuften das Attentat als Terroranschlag ein.Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat", IS).