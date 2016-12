Obama behauptet: Er hätte Präsidentschaftswahl 2016 gewonnen

„Ich bin von dieser Sichtweise (der progressiven Veränderungen – Anm. d. Red.) überzeugt. Wenn ich erneut an den Wahlen teilgenommen und diese Sichtweise zum Ausdruck gebracht hätte, hätte ich die meisten Amerikaner mobilisieren und vereinigen können“, sagte Obama in einem Interview mit seinem ehemaligen Berater und Direktor des Instituts für Politik an der University of Chicago, David Axelrod. Das Interview wurde auf der CNN-Seite veröffentlicht.

Obama wisse dies aus Gesprächen mit mehreren Menschen, auch mit solchen, die mit ihm nicht einverstanden gewesen seien. „Sie haben mir gesagt, dass diese Sichtweise, diese Richtung, die ich vorgebe, die richtigste sei“, so der US-Präsident.

In Bezug auf Hillary Clinton sagte Obama, dass sie unter sehr schwierigen Bedingungen ihre Rolle äußerst gut gespielt habe. Doch habe sie leider kein gutes Verhältnis seitens der Meiden für sich gewinnen können. „Ich bin der Ansicht, dass in Bezug auf sie Doppelstandards galten“, so der scheidende US-Staatschef abschließend.

Am 8. November war Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt worden und besiegte damit seine Demokraten-Rivalin Hillary Clinton. Am 20. Januar findet die offizielle Amtseinführung von Donald Trump statt.