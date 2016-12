Eine Quelle soll der Journalistin mitgeteilt haben, dass die Königin den Brexit unterstütze, obwohl es niemals eine offizielle Bestätigung aus dem Buckingham Palace gegeben habe.

Noch Anfang des Jahres hatte die Zeitung „The Sun“ einen Artikel unter dem Titel „Königin unterstützt Brexit“ veröffentlicht. Der königliche Pressedienst bezeichnete diesen Bericht damals als irreführend.

Kuenssberg erfuhr nach eigenen Worten auch noch vor der eigentlichen Abstimmung von der Einstellung der Königin Elisabeth II. zum Brexit, jedoch nur aus einer einzigen Quelle. Da die BBC-Regeln mehrere Quellen fordern, soll sie damals keinen Artikel zu dem Thema veröffentlicht haben.

Nach Angaben der Quelle der Journalistin soll sich die Königin bei einem Abendessen im engen Kreis gewundert haben: „Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach aus der EU austreten können? Wo liegt das Problem?“

Die Zeitung „The Sun“ behauptet ihrerseits zwei Quellen zu haben, die derartige Äußerungen der Königin betätigen würden. Dem Blatt zufolge habe sie dies dem damaligen amtierenden Vizepremier Nick Clegg bei einem Lunch in Windsor Castle gesagt. Dieser sagte jedoch, er könne sich an so ein Gespräch nicht erinnern, und bezeichnete diese Information als „Unsinn“.

Am 23. Juni hatten 51,9 Prozent der britischen Wähler bei einem Referendum für den EU-Austritt des Landes gestimmt.