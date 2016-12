Zu den Verlusten außerhalb der Kampfhandlungen zählen Tode, die mit fahrlässigem Umgang mit Waffen, Suizid, Unfällen und Krankheiten verbunden sind. Außerdem seien insgesamt 100 verschiedene Waffen und militärische Ausrüstung eingebüßt worden.

Mitte Dezember hatte das Donezker Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass die zurzeit im Donbass herrschende Kälte der ukrainischen Armee stark zu schaffen mache. Seit dem Kälteeinbruch sollen sich allein im dritten Bataillon der 72. Brigade der ukrainischen Armee (in Awdejewka — Anm. d. Red.) 30 Prozent der Militärs in ärztlicher Behandlung befinden, wobei zwei der Militärangehörigen an Unterkühlung gestorben seien.

Die Behörden der Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben zuvor mehrmals behauptet, dass Kiew seine Probleme und Verluste im Krieg und außerhalb von Gefechten verharmlosen würde.

Im Osten der Ukraine schwelt seit rund zwei Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.

Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und örtlichen Bürgermilizen sind laut UN-Angaben mehr als 9500 Menschen ums Leben gekommen. Formell gilt seit September 2015 in der Region eine Waffenruhe. Sie wird jedoch immer wieder verletzt.