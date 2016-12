Syrien: Ankara fordert für seine Armee Luftunterstützung von US-Koalition

„Die internationale Koalition muss ihre Pflicht erfüllen, indem sie uns im Kampf um al-Bab aus der Luft unterstützt“, sagte der Pressesprecher des türkischen Staatschefs, Ibrahim Kalin. „Eine Verweigerung dieser Unterstützung, die wir so sehr brauchen, ist absolut unzulässig“, so der Sprecher weiter.

Kalin machte zudem darauf aufmerksam, dass die türkischen Militärs mit Unterstützung der Einheiten der Freien Syrischen Armee (FSA) während der jüngsten Kämpfe nahe al-Bab bereits 226 Kämpfer der Terrormiliz Daesh (auch Islamischer Staat, IS) vernichtet haben sollen.

Die schweren Gefechte um al-Bab dauern bereits seit mehreren Wochen an. Die türkischen Soldaten versuchen zusammen mit der FSA die Stadt zu umzingeln. Zum aktuellen Zeitpunkt haben beide Seiten große Verluste bei ihrem Gegner gemeldet. So berichteten die türkischen Militärs von Hunderten vernichteten IS-Terroristen, während die Terrormiliz erklärte, dass ihre Kämpfer zehn türkische Panzer vom Typ Leopard angeschossen hätten.

© AFP 2016/ Bulent Kilic Vormarsch auf Al-Bab: Türkische Armee vernichtet über hundert IS-Kämpfer

Die Armee der Türkei hatte am 24. August ihre Operation „Schutzschild Euphrat“ gegen den IS gestartet. Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geht es um die „Säuberung“ eines insgesamt 5.000 Quadratkilometer großen Territoriums, um dort eine Sicherheitszone für die Rückkehr der Flüchtlinge einzurichten. Damaskus verurteilte Ankaras Aktivitäten und bezeichnete den Einmarsch türkischer Truppen in Syrien als Verletzung der Souveränität des Landes.