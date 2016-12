Mexiko: 15. Geburtstag mit Tausenden Gästen endet in Tragödie - FOTOS+VIDEOS

Anfang Dezember hatte Rubís Vater die Einladung zur Geburtstagsfeier auf Facebook „an alle“ geschickt – das Video verbreitete sich rasend schnell. Die Feier fand im Ort La Joya (Bundesstaat San Luis Potosí), rund 480 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mexiko-City statt. Über die Geburtstagsfeier wurde sogar im mexikanischen Fernsehen berichtet.

„Alle herzlich eingeladen“

Der 15. Geburtstag ist in Lateinamerika von großer Bedeutung: Er markiert den Übergang eines Mädchens zu einer jungen Frau. Üblicherweise werden mehrere hundert Menschen eingeladen.

Dass die Geburtstagsfeier von Rubí ein derart großes Spektakel wird, hatte sie selbst wohl nicht gedacht.

In seinem Video kündigte Rubís Vater eine Menge Essen, Auftritte lokaler Musikgruppen und ein Pferderennen mit einem Geldpreis in Höhe von 10.000 Peso (ca. 500 Dollar) an. Zum Schluss sagte er schließlich: „Ich lade alle von Herzen ein.“ Wie später die Mutter der Jugendlichen erklärte, hatte er eigentlich die Bewohner der benachbarten Siedlungen, und nicht die ganze Welt gemeint. Er habe außerdem gedacht, dass sich nur Freunde und Verwandte das Video ansehen würden.

Auf Facebook hatten rund 1,2 Millionen Menschen zur Party zugesagt. Einige Tausend kamen dann tatsächlich.

Werbewunder 15. Geburtstag

Plötzlich interessierten sich sogar größere Unternehmen für Rubís 15. Geburtstag: So warb die mexikanische Fluglinie InterJet für Reisen in die Region. Der Slogan der Aktion hieß: „Fliegst du zu Rubís 15. Geburtstag?“

¡Asiste al evento del año y regresa con el premio a casa! 🐐 https://t.co/YfLLwaJkhA pic.twitter.com/Qiq9ogvMNg — Interjet (@interjet) 5. Dezember 2016

​Ebenso warb die Marke Castrol mit Rubí für ihre Produkte. So sind auf einem Highway zwei Verkehrsschilder zu sehen. Auf dem einen wird der Weg in den Bundesstaat San Luis Potosí gewiesen, auf dem anderen der Weg zu Rubís Geburtstag.

¡Para que llegues con bien a los 15's de Rubi usa #CastrolGTX en tu próximo cambio de aceite! #rubixv #XVdeRuby pic.twitter.com/YavT9jRlBJ — Castrol México (@CastrolMex) 7. Dezember 2016

​Die Highlights

Am Montagmorgen waren bereits Hunderte Menschen vor Ort. Gegen Abend ähnelte die Feier mehr einem Rock-Konzert mit mehreren tausend Besuchern, darunter auch mexikanische Schauspieler und Musiker. Das Event zog auch die Aufmerksamkeit der Medien auf sich: Dutzende Journalisten und Fotografen dokumentierten die Party.

© AP Photo/ Enric Marti Rubí umzingelt von Paparazzi an ihrem 15. Geburtstag

Sie fand außerdem unter freiem Himmel statt: Überall waren riesige Zelte und lange Tische mit Dekorationen aufgestellt. Für die Sicherheit sorgten Polizeibeamte und das Rote Kreuz.

​Gerade glücklich sah die 15-Jährige allerdings nicht aus.

© AP Photo/ Marco Ugarte Rubí an ihrem 15. Geburtstag

Die schreckliche Tragödie

Der Geburtstag wurde jedoch von einem Unglück überschattet: Bei dem angekündigten Pferderennen wurden zwei Menschen von einem Pferd überrannt. Ein 66-jähriger Mann, der einem galoppierenden Pferd über den Weg lief, erlag auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Eine 35-jährige Frau erlitt laut Medienberichten einen Beinbruch.

Auf Facebook schrieb Rubí: „Es war großartig, aber wie immer laufen nicht alle Dinge gut, es war eine Tragödie, ich bedauere den menschlichen Verlust.“

Esto estuvo fenomenal, pero como siempre las cosas no salen bien, hubo una tragedia, lamento esa perdida humana:c Posted by Rubi Ibarra Garcia on Montag, 26. Dezember 2016

Das Schreckliche dabei: Viele der feiernden Gäste haben den Vorfall nicht einmal bemerkt.

Payaso del rodeo en los #XVdeRuby pic.twitter.com/etsYkZuael — She Wants Da Chorizo (@ShiWantsTheC) 27. Dezember 2016

​