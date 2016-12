Zwei Flüchtlinge, Vater und Sohn, wollten demnach am Dienstag ein Paket bei einer Postagentur in einer Tankstelle aufgeben. „Der Mitarbeiterin kam dies aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen verdächtig vor“, so ein Polizeisprecher.

Daraufhin seien dann neun Beamte ausgerückt, ließen die Tankstelle absperren und das Geschenkpaket von einem Spürhund überprüfen. Doch es fanden sich keine Hinweise auf verdächtige Materialien oder gar Sprengstoff.

​Als die Polizei die beiden Asylbewerber aufsuchte und sie das Paket schließlich öffneten, fanden sie dort eine selbst gestaltete Skulptur, die „die Verbundenheit mit Deutschland“ symbolisieren sollte, so der Künstler und Schenker dazu.

„Mein Vater hat die Skulptur gemacht. Für Angela Merkel. Für Deutschland. Als Dank dafür, dass wir hier sein dürfen“, erklärte der Sohn gegenüber der „Rhein-Zeitung“. Beide Asylbewerber mussten die Statue allerdings zunächst wieder mitnehmen. „Wir möchten sie immer noch gern an die Kanzlerin schicken. Aber im Moment wissen wir nicht, wie das gehen soll“, so der Sohn weiter.