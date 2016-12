Mutmaßlicher Kontaktmann von Anis Amri gefasst

© AFP 2016/ Clemens Bilan Vier Kontaktpersonen von Anis Amri festgenommen

Kräfte des Bundeskriminalamts hätten am frühen Mittwochmorgen durchsucht und den Verdächtigen vorläufig festgenommen, hieß es. Auf seine Spur seien die Fahnder durch die Auswertung von Kommunikationsdaten gekommen, die Amri zugeordnet werden konnten. Unter anderem hatten Fahnder an dem LKW, der am 19. Dezember in einen Berliner Weihnachtsmarkt gerast war, ein Handy Amris sichergestellt. Derzeit prüft die Bundesanwaltschaft, ob ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen beantragt werden soll.