Aus Enttäuschung: „Immer mehr Polizisten wenden sich von etablierten Parteien ab“

„Da habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht wie Herr Grün“, sagt Gerk, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen . „Wenn wir mit den Leuten reden, merken wir, dass sie ein Stück weit von etablierten Parteien enttäuscht sind.“ Bemerkbar mache sich das speziell in Hessen an der Gehaltspolitik bemerkbar. Die schwarz-grüne Landesregierung habe in der Koalitionsvereinbarung im ersten Jahr eine Nullrunde für die Polizisten festgelegt. Bis zum Ende der Legislaturperiode nur eine 1-prozentige Erhöhung. „Ehrlich, da fühlen sich die Leute vom Dienstherren alleine gelassen“, erklärt der Gewerkschafter und zeigt Verständnis für den Frust seiner Kollegen.

Auf der anderen Seite gehe es für die Polizisten von einem Einsatz zum anderen, es gebe Sonderkontrollen und andere Sondereinsätze. „Dazu ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch nicht mehr so machbar, wie es politisch verkauft und dargestellt wird“, erklärt Gerk die Situation vieler Kollegen.

In Hessen schiebe die Polizei inzwischen insgesamt zweieinhalb Millionen Überstunden vor sich her. Diese gingen von der Freizeit der Kollegen ab. Laut Gerk werden die Erholungsphasen immer kürzer, weil die Sonderdienste immer schneller aufeinander folgten. „Das ist ein Teufelskreislauf, in dem wir uns befinden. Und da verstehe ich schon, dass sich Leute von etablierten Parteien abwenden, weil sie sich von denen nicht wertgeschätzt fühlen“, zeigt der GdP-Vizepräsident Verständnis.

