Silvester-Anschläge in Frankreich vereitelt - mehrere Personen festgenommen

© REUTERS/ Peter Nicholls Kurz vor Weihnachten: Terroranschlag in Großbritannien vereitelt

Eine Person, die Attacken in der Nacht auf den 1. Januar geplant hatte, wurde demnach in der Gemeinde Cugnaux verhaftet. Zwei weitere sollen während einer Polizei-Razzia in der südfranzösischen Stadt Toulouse festgenommen worden sein. Laut der vorläufigen Version kannten die Personen einander nicht und wollten ihre Angriffe unabhängig voneinander unternehmen.

Zuvor war mitgeteilt worden, die britischen Geheimdienste hätten kurz vor Weihnachten einen Terroranschlag, der mithilfe einer wie ein Handy aussehenden Bombe verübt werden sollte, vereitelt.

Am 19. Dezember war ein Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Zentrum von Berlin gerast. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, 48 wurden verletzt. Die deutschen Behörden stuften das Attentat als Terroranschlag ein. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat", IS).