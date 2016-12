Neue US-Festtradition: Hunderte Jugendliche prügeln sich in Shopping-Zentren - VIDEOs

Im Internet tauchten dem Blatt zufolge zahlreiche Aufnahmen von schockierten Käufern auf. In ihren Videos sind brutale Auseinandersetzungen in zwölf US-Bundesstaaten zu sehen, die sich kurz nach Weinachten ereignet und an denen sich Hunderte Jugendliche beteiligt hatten. Viele von diesen Vorfällen endeten Medienberichten zufolge mit Festnahmen.

Im US-Bundesstaat Texas soll die Polizei das Einkaufszentrum Hullen Mall nach einer Schlägerei geschlossen haben. 200 Personen sollen daran teilgenommen haben. Es habe sogar Schüsse gegeben:

hulen mall wild for this one lmao pic.twitter.com/4rD4ZO5h1H — cyn 💘 (@CyNinja) 27 декабря 2016 г.

​In der Stadt Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee habe eine Gruppe Jugendlicher mit einem Feuerwerk in einem örtlichen Shopping-Center randaliert. Mehrere Einkaufszentren in Connecticut sollen wegen Teenagern geschlossen worden sein.

Im Einkaufszentrum Beachwood Place in Ohio kam es zu einer Prügelei, an der 500 Jugendliche beteiligt waren:

They shooting in Beachwood Mall tho… 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/MNBEes9GIp — Doe Boy / Freebandz (@DoeBoyOfficial) 27 декабря 2016 г.

​In Autora im US-Bundesstatt Colorado wurden laut der Zeitschrift alle Menschen aus einem Einkaufszentrum evakuiert. Der Grund dafür sei eine Schlägerei gewesen, an der mehr als 500 Jugendliche beteiligt gewesen seien. Mindestens acht Teenager im Alter von zwölf bis siebzehn Jahren wurden demnach festgenommen.

Die Sicherheitsbehörden vermuten, diese Auseinandersetzungen seien nicht geplant gewesen.

„Ich denke, es gibt keinen Dr. Evil, der auf dem Stuhl sitzt und allen sagt, was sie tun sollen. Ich denke, diese Kinder wollten bereits ein solches Chaos auslösen“, so Polizei-Captain Gary Haba aus Beachwood.