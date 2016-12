Das Video mit dem Titel „What If You Burn 10 000 Sparklers!“ („Was passiert, wenn man 10.000 Wunderkerzen anzündet!“) wurde am 24. Dezember bei YouTube veröffentlicht und bereits über zwei Millionen Mal angeschaut.

Wiederholen Sie aber das Experiment selbst nicht, weil es gefährlich sein kann (und auch nicht billig ist). Genießen Sie lieber dieses Video: