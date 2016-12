Lkw-Anschlag in Berlin: Wie Bremssystem viele Menschenleben rettete

© AP Photo/ Daniele Bennati IS veröffentlicht Bekenner-Video von Anis Amri

Der Lastwagen ist laut einer Recherche der „Süddeutschen Zeitung“, des NDR und WDR nur deshalb nach 70 bis 80 Metern zum Stehen gekommen, weil der Wagen mit einem automatischen Bremssystem ausgerüstet war. Das automatische Bremssystem reagiert Medienberichten zufolge auf jeden Aufprall und betätigt von selbst die Bremsen. Diese Technik hat offenbar Dutzende Leben gerettet.

Am 19. Dezember war ein Lkw in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Zentrum von Berlin gerast. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, 48 wurden verletzt. Die deutschen Behörden stuften das Attentat als Terroranschlag ein. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat", IS). Der Attentäter, der 24-jährige Flüchtling aus Tunesien, Amis Amri, ist auf der Flucht bei Mailand von italienischen Polizisten erschossen worden. Mittlerweile wird in seinem Umfeld weiter ermittelt.