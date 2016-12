„Bei Carrie sein“: Hollywood-Ikone Debbie Reynolds folgt ihrer Tochter in den Tod

„Sie sagte, sie wolle bei Carrie sein“, so Todd. „Und dann ging sie von uns.“ Ihm zufolge war der Stress nach dem Tod ihrer Tochter zu viel für Reynolds.

Die 84-jährige Hollywood-Ikone Debbie Reynolds war durch das Musical „Singin‘ in the Rain“ Anfang der 1950er Jahre bekannt geworden. Diese Rolle brachte ihr damals den Durchbruch als Schauspielerin.

Erst am Dienstag war Reynolds Tochter, die Schauspielerin Carrie Fisher, im Alter von 60 Jahren auf einem Flug nach Los Angeles an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Sie war vor allem in ihrer Rolle als Prinzessin Leia aus „Star Wars“ bekannt.