Polizei lässt möglichen Kontaktmann von Berlin-Attentäter laufen

Die Bundesanwaltschaft beantragte Medienberichten zufolge keinen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen: Die Ermittlungen sollen ergeben haben, dass es sich nicht um eine mögliche Kontaktperson von Anis Amri handle.

Mutmaßlicher Kontaktmann von Anis Amri gefasst

Die Telefonnummer des festgenommenen Tunesiers war im Handy von Amri gespeichert, das er in dem Anschlag-Lkw zurückgelassen hatte.

Zudem habe die Bundesanwaltschaft das Bekennervideo von Amri als authentisch bewertet. Die Aufnahmen waren am 23. Dezember veröffentlicht. In dem dreiminütigen Video schwor Amri dem Anführer der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS), Abu Bakr al-Bagdadi, die Treue.

Am 19. Dezember war ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt in Berlin gerast. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben. Bei dem mutmaßlichen Attentäter handelte es sich um den Tunesier Anis Amri. Der Tunesier wurde am vergangenen Freitag in Mailand von der italienischen Polizei erschossen.