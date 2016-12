Kongo: Robocops, die „besseren Ampeln“? - VIDEOs

Kongolesische Ingenieure haben Medienberichten zufolge einen Roboter entwickelt, der Autounfälle und Todesopfer verhindern soll. Dieser sogenannte Robocop wurde demnach bereits an fünf großen Kreuzungen der Stadt installiert, wo er mit seinem 2,50 Meter großen und 250 Kilogramm schweren Körper aus Edelmetall den Straßenverkehr kontrolliert.

Tamuke, Mwaluke oder Kisanga – so nennen die Polizisten ihre neuen Ordnungshüter-Kollegen – haben rote Pfeile auf der Brust und grüne Tafeln in der Hand. So weisen die den Fahrern den Weg. Außerdem sind die Roboter mit Kameras ausgerüstet und senden die Bilder an die Polizeistation, wo sie archiviert werden.

In Kinshasa gibt es kaum reguläre Ampeln, gegen die Straßenverkehrsordnung wird ständig verstoßen. Offiziellen Angaben zufolge sind seit 2007 mindestens 2276 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Für die kongolesische Hauptstadt mit etwa zehn Millionen Einwohnern ist diese Erfindung von großer Bedeutung.