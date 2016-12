© Flickr/ Robert Claypool Studie: Wieso Vögel so intelligent sind

Der Vorfall ereignete sich am Auto-Übergang in Iwangorod im russischen Gebiet Leningrad, wo der Este auf dem Rückweg in sein Land eingetroffen war. Der Mann hatte gerade seinen Pass hervorgeholt, als der dreiste Vogel ihm das Dokument entriss und schnell in die Höhe stieg.

Trotz der Bemühungen der Mitarbeiter des Zolldienstes, die sogar Diensthundeführer zur Hilfe herangezogen haben, konnte die Krähe nicht gefangen werden. Aufgrund des Passverlustes wandte sich der Betroffene an das estnische Konsulat in Sankt Petersburg, um dort die notwendigen Dokumente anfertigen zu lassen.

Zwei Tage später wurde der entwendete Pass wiedergefunden: Die Krähe hatte ihn offensichtlich unweit der Kontrollstelle abgeworfen. Laut der Zollbehörde ist das Dokument nicht mehr brauchbar, weil der Vogel ein Blatt herausgerissen hatte.