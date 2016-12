Ukraine: Mann köpft Frau und Kind und versucht Lkw-Anschlag nach Berliner Modell

Am Vortag habe der Mann eine Frau und deren Tochter in der Ortschaft Owidiopol getötet. Laut ukrainischen Medien schnitt er ihnen die Köpfe ab. Zudem soll der Täter zwei Häuser in Brand gesteckt haben.

Der Polizei zufolge hatte der Mann vor, in eine Menschenmenge zu rasen. Deshalb sei er mit dem Lkw nach Odessa gefahren. Auf dem Weg in die Stadt habe er einen Verkehrsunfall verursacht, sei aber einfach weitergefahren.

Die ukrainischen Polizisten konnten ihn jedoch daran hindern, in die Stadt zu gelangen, indem sie die Einfahrt blockierten. Daraufhin wurde eine Verfolgungsjagd aufgenommen. Der Lkw soll auf einem Feld die Polizeiwagen abgehängt haben und später steckengeblieben sein. Der Täter konnte Medien zufolge fliehen. Zurzeit ist die Gegend, wo der Mann auftauchen könnte, von Polizisten abgeriegelt.