So viel kostet Behandlung von Michael Schumacher nach Ski-Unfall

Demnach kostet jede Woche der Heilung des früheren Weltmeisters rund 135.000 Euro. Schumachers Ehefrau hat der Zeitung zufolge den Privat-Jet des Rennfahrers und sein Haus in Norwegen verkaufen müssen. Zuvor wurde das Vermögen von Schumacher auf 590 Millionen Euro geschätzt.

Am 29. Dezember 2013 erlitt der 44-jährige Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel. Der Sportler befand sich lange im Koma. Später wurde berichtet, dass er seine Verwandten erkenne und ihnen sogar zunicken könne. Der Ex-Weltmeister im Formel-1-Rennen wird Medienberichten zufolge in seinem Schweizer Privatanwesen am Genfer See von 15 Medizinspezialisten betreut, darunter Ärzte, Krankenschwestern und Therapeuten.