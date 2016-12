© Foto: Reprodução / Facebook Griechischer Botschafter in Brasilien spurlos verschwunden

Die Leiche des 59-jährigen Diplomaten sei in einem ausgebrannten Wagen entdeckt und nach einer DNA-Probe identifiziert worden. Kurze Zeit später sei auch der mutmaßliche Mörder, der 29-Jährige Polizeibeamte Sérgio Gomes Moreira Filho festgenommen worden. In einem Verhör habe er die Tat gestanden und zugegeben, eine Beziehung mit der Ehefrau des Diplomaten gehabt zu haben. Seinen Angaben zufolge sollen weitere zwei Menschen in das Verbrechen involviert sein.

Zuvor hatte ein Sprecher der Kriminalpolizei von Rio gegenüber Sputnik bestätigt, dass im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Botschafters ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden sei.

Wie Sputnik Brasil aus der griechischen Botschaft erfuhr, war Amiridis zusammen mit seiner Familie zum Weihnachtsurlaub nach Rio de Janeiro gereist. Am Montagmorgen wurde er von seiner Frau als vermisst gemeldet.