Griechischer Botschafter in Brasilien im Auftrag seiner Frau ermordet - VIDEO

Die Witwe des griechischen Botschafters wurde demnach unter dem Verdacht der Anstiftung zum Mord in Gewahrsam genommen. Die 40-jährige Françoise habe das Verbrechen geplant und ihrem Liebhaber, einem Militärpolizisten, dafür 80.000 Reales (23.000 Euro) in Aussicht gestellt. Der Mordkommission zufolge sagte sie aus, von dem Verbrechen gewusst zu haben, jedoch nicht selbst daran beteiligt gewesen zu sein.

Die Leiche des 59-jährigen Diplomaten war am Donnerstag in einem ausgebrannten Wagen entdeckt und nach einer DNA-Probe identifiziert worden. Kurze Zeit später wurde auch der mutmaßliche Mörder, der Polizeibeamte Sérgio Gomes Moreira Filho, festgenommen. In einem Verhör gestand er die Tat und gab zu, eine Beziehung mit der Ehefrau des Diplomaten gehabt zu haben. Seinen Angaben zufolge sollen zwei weitere Personen in das Verbrechen involviert sein. Laut den jüngsten Angaben wurde auch der 24 Jahre alte Cousin des Polizisten festgenommen, der mutmaßlich an der Planung der Tat beteiligt war und bei der Beseitigung der Leiche geholfen haben soll.

Zuvor hatte ein Sprecher der Kriminalpolizei von Rio gegenüber Sputnik bestätigt, dass im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Botschafters ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden sei.

Der Botschafter hatte das Amt in Brasília Anfang des Jahres übernommen. Er war im Zeitraum von 2001 bis 2004 in Brasilien als Konsul in Rio de Janeiro tätig. In dieser Zeit heiratete er die Brasilianerin.