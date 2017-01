Mindestens 25 Tote bei Busunfall in Thailand - VIDEO

23 people reported dead following a minivan and truck collision in Chonburi



Nach Angaben der örtlichen Polizei ereignete sich der Unfall, als der Fahrer des Kleinbusses auf einer Autobahn eine Kehrtwende versuchte. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zwei Verletzte überlebten. Alkohol war laut Polizei nicht im Spiel.

Bereits in den vier Tagen zuvor waren insgesamt 280 Menschen in Thailand bei Verkehrsunfällen gestorben. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation vom vergangenen Jahr gibt es nur in Libyen mehr Verkehrstote pro 100.000 Einwohner als in dem südostasiatischen Land.